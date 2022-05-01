用路人不管是開車、騎車或是行走在路上時，都需要仔細觀看四周狀況，對於交通號誌及標誌也需要格外注意，才能確保用路安全，不過近日就有一名網友就分享了幾張照片，並表示如圖中道路速限標誌與標線不一的情況，到底該看哪一個才好？可以看到圖中地上的標線速限為60km/h，不過路旁的卻是50km/h，讓該名網友相當疑惑。

地面與路旁的速限不同讓原PO困惑。(圖/翻攝自「爆廢公社公開板」)

臉書社團「爆廢公社公開板」中一名網友分享了開車在路上遇到的問題，該名網友表示自己近日開車行經某路段時，卻發現了該路段有兩種不同的速限，讓他非常疑惑，他將該路段的畫面拍下並上傳到社團中，可以看到圖中的道路速限標誌與標線明顯不同，地上的標線速限為60km/h，不過路旁的標誌速限卻是50km/h，讓原PO相當不知所措，不明白到底要依照哪一個速限行駛才是正確的。

網友們在看到此路段不一致的速限後也開始了熱烈討論，有網友開玩笑的表示，原PO可以取個中間值開55 km/h，也有人認為可以看看附近有沒有測速照相，以此來調整車速的快慢，而網友們的熱議也引出了交通大隊的親自回應。

交通大隊表示會盡快修改標線。(圖/翻攝自「爆廢公社公開板」)

高雄市交警大隊表示圖片中的路段皆在「大寮區河堤路二段」，此路段原本的速限是60km/h，在近期將其調整成50km/h，至於會什麼會出現道路速限標誌與標線不同的情形，交警大隊則表示公路總局第三區養護工程處僅先設置路標，尚未修改道路標線，後續會盡快處理；執法單位也提到，若有民眾因為無法分辨遭到開單，警方會將罰單撤銷，待速限標示修正後再進行測速照相。