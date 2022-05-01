Garmin選在彰化打造第16間品牌體驗店，1日開幕。（吳敏菁攝）

Garmin選在彰化打造第16間品牌體驗店，1日開幕。（吳敏菁攝）

Garmin選在彰化打造第16間品牌體驗店，1日開幕。（吳敏菁攝）

Garmin選在彰化打造第16間品牌體驗店，1日開幕。（吳敏菁攝）

Garmin選在彰化打造第16間品牌體驗店，坐落於交通便利的金馬路商圈，位於彰化市彰新路一段81號，門市2層樓近百坪商品展示及活動體驗空間，是全台空間最大的體驗店。

新開張Garmin維持一貫高質感設計，以灰黑色系搭配木紋元素打造時尚簡約風格。1日上午開幕，彰化縣長王惠美出席剪綵，歡迎優質企業選在彰化投資，投資彰化先行卡位，從中友百貨的簽約到今天GARMIN彰化體驗旗艦店來到彰化，在在顯示出彰化是藏富於民，彰化是很有實力。

王惠美表示，Garmin來彰化設置體驗旗艦店只是一個開始，優質企業有意願要來彰化，縣府會提供一條龍的行政流程服務。現在青年朋友都非常有健康概念，GARMIN從航空、航海、汽車到現在智慧運動管理都有一系列產品，歡迎青年朋友，有機會可以透過穿戴科技，隨時掌控自己的健康，GARMIN彰化體驗旗艦店目前有運動體驗活動，歡迎民眾有空來體驗。

Garmin亞太區副總林孟垣表示，到過GARMIN在國外的旗艦店，如在日本東京、南韓首爾、美國芝加哥、邁阿密、泰國曼谷等等，可沒有一間店，像彰化這間如此豪華、如此漂亮，可見彰化也是運動風氣十分盛行的地方，是台灣中部運動首都，他本身住台中，從今天開始，他不用再跑到別的地方了，來彰化就可以了，彰化人要買Garmin的產品也不用再跑到台中，甚至也歡迎台中人來到GARMIN彰化體驗旗艦店購買體驗。

澄億國際有限公司董事長吳惠娟表示，一樓是產品展示空間，二樓也增設全台首創多樣化運動休閒體驗空間，之後也會結合TACX室內單車訓練台體驗區、跑步機體驗區，以及室內運動空間，未來將不定期開設瑜珈等體驗課程，並有更衣室與置物櫃貼心設計，提供消費者免費使用健身課程來服務彰化鄉親。