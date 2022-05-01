徐耀昌居家隔離第4天 臉書秀快篩陰性報平安 15:262022/05/01 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣長徐耀昌透過臉書向大家分享居家隔離狀況。（摘自徐耀昌臉書／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣副議長李文斌日前確診，苗栗縣長徐耀昌與多位主管曾跟李聚餐，隨後居家隔離，今天1日為徐居家隔離第4天，他也秀出快篩陰性結果，同時呼籲大家做好防疫。 徐耀昌透過臉書表示，去年疫情之下，縣府已經準備好線上會議等行政流程，但是他平常行程忙碌習慣，居家久了也想念縣府同仁，祈禱這場疫情能夠趕緊過去，讓大家的生活回歸正常。 他說，今天是他居家隔離3＋4的第4天，一早起來趕緊做了快篩，結果是呈現陰性，今天開始他也會維持自主防疫。 竹縣＋162 多為無症狀確診 居家照護累計444人 中市議員江肇國確診 親曝身體最新狀況 #居家隔離 #4天 #徐耀昌 #臉書 #快篩陰性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市議員王立任確診入住檢疫所 6助理也居隔 12:152022/04/30 生活 台東今＋58 市區雞排店4員工確診 這3天到過者要注意 15:422022/04/30 生活 Meta首季獲利報喜 股價飆升 04:102022/04/29 全球財經 新北市副市長陳純敬確診 親曝症狀像小感冒 17:182022/04/30 政治 兒童居家隔離 家長必看！這些人可申請防疫假、領補貼 05:362022/04/30 健康 住宿生控「跟確診者同住4人房」逢甲大學回應了 12:462022/04/29 生活 「3＋4」新制上路原因曝光 沈富雄曝陳時中不敢說的這件事 14:222022/04/30 政治 小S認接觸確診者 正居家隔離曝現況 11:402022/05/01 娛樂 聞黃偉哲餐會接觸確診者 謝龍介坦承同場敬酒未被匡列 17:042022/04/29 政治 確診者回報系統今上線 7大QA出爐 亂填重罰30萬 09:412022/05/01 生活 彰化確診飆到222例 校園接種莫德納明起登場BNT規劃中 14:562022/05/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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