苗栗縣副議長李文斌日前確診，苗栗縣長徐耀昌與多位主管曾跟李聚餐，隨後居家隔離，今天1日為徐居家隔離第4天，他也秀出快篩陰性結果，同時呼籲大家做好防疫。

徐耀昌透過臉書表示，去年疫情之下，縣府已經準備好線上會議等行政流程，但是他平常行程忙碌習慣，居家久了也想念縣府同仁，祈禱這場疫情能夠趕緊過去，讓大家的生活回歸正常。

他說，今天是他居家隔離3＋4的第4天，一早起來趕緊做了快篩，結果是呈現陰性，今天開始他也會維持自主防疫。