全國1日本土確診新增1萬6938例，台中市本土個案新增816例，包含校園群聚74例、職場群聚74例、家庭朋友群聚118例，其中，逢甲大學新增7例、累計123例，市長盧秀燕今日持續透過遠端視訊主持防疫記者會，特別感謝五一勞動節醫療照護、環保清消、救護後送、檢疫替代所工作人員仍辛勞付出，堅守城市防疫第一線，疫情還在高峰期，大家要做好城市動員的準備。

盧秀燕表示，全台本土疫情確診案例增多，中央流行疫情指揮中心要求設置防疫長，包括政府機關、學校、公司行號等民間機構都要設防疫長，協助單位造冊同仁資料，加快若有風吹草動的通報速度，也要依人事組織即時更新通訊資料，核對詳實，減少通報時間。

盧秀燕表示，台灣是全世界疫情模範生，但疫情從全世界大城市開始大流行，台灣比較晚，但我們也要做好準備，近來新增確診人數增多。

「台灣人情味強大，親朋好友提供物資、關懷慰問」，盧秀燕說，有的市民獨居者，需要獲親友協助較困難，發起互助關懷行動，自動自發關懷與心情上的支持，對親友同事與社區發揮人情味，在防疫安全為前提，做好城市動員最佳準備。

盧秀燕表示，台中市居家照護統計截至今日上午10時，申請居家照護已進行2985人評估，其中2439人已收案居家照護、133人評估中、413人未符合收案條件；她也提醒疫情持續升溫，希望全民共同努力不忘防疫。