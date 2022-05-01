北市推動快篩陽性再PCR政策，新北市長侯友宜今天表示，為了確保醫療量能，新北市3日起，快篩陽性與有症狀者優先可到31處社區篩檢站做PCR，因為快篩試劑取得問題，民眾想來社區篩站篩檢仍然可以，但要先上網預約。

侯友宜說，新北市社區篩檢站目前已經服務61萬位市民朋友，這段時間開始有實名制快篩，為了確保後端醫療量能，也要兼顧民眾篩檢需求，3日才有新制上路。

侯友宜強調，其實方式沒有多大變化，但鼓勵大家快篩陽性、有症狀就來篩檢，其他要來篩檢先預約，都會為大家安排。