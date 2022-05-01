姊妹鬩牆？屏東一名林姓男子於2018年間過世，子女替其辦喪禮，而其中一位女兒為付喪葬費用，便至父親的農會帳戶提領3萬7千元，遭到胞姊妹控告偽造文書。屏東地院審結，認為證據不足，諭知無罪。可上訴。

判決書指出，林男於2018年間過世，遺產由妻子與2女等3人繼承，而其女為舉辦喪禮，需支付禮儀公司手尾錢與喪服等費用，女兒A便拿著林父的印章，前往屏東市農會領取3萬7千元現金，引起女兒B不滿，憤而報警控告A女偽造文書，案經檢察官偵結起訴。

對此，A女辯稱，母親與胞姊妹和她3人均為林男的繼承人，當時是禮儀公司要求支付喪服與手尾錢，而父親的帳戶中僅剩下農會的帳戶存有3萬7千元，她在另外2人同意之下才領錢；此外，她領取的全數金額均用於喪葬費用，並無挪作他用或占為己有，認為偽造文書的指控無據。

屏東地院審理時，法官勘驗證人證詞，發現包括A女在內的3位繼承人，均同意她以父親遺產處理喪事，認為A女主觀上是否有故意偽造文書一事，值得懷疑，最後判定檢方提出的證據不足以證明A女有犯意，當庭諭知無罪。可上訴。