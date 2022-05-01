國內疫情延燒，本土確診數已連四日破萬，有專家指出當確診數超過採檢量能，會讓人產生疫情平穩的錯覺，但中重症、死亡數隨之增加，也代表社區感染黑數眾多。中央流行疫情指揮官陳時中今天坦言，一旦染疫數超過檢驗量，確實有可能低估感染人數，並說「可能我們現在這邊（記者會）已經有一些人染疫」，只不過因為無症狀所以沒被發掘。

陳時中表示，為避免檢驗量能超過負荷，必須採用快篩與PCR交互運用的手段，好讓檢驗量能可以跟得上疫情，指揮中心統計最近七日全國各縣市的陽性率，全國平均為9.63％，其中以新北市的21.98最高，台北市的14.78％居次，都明顯高過全國平均。

陳時中說，為因應高陽性率的問題，將持續增設篩檢站來擴大採檢量能，同時呼籲民眾快篩陽性後再做PCR，且勿到急診室排隊快篩，多加利用社區篩檢站，以免癱瘓急診室功能。

對於新北市長侯友宜，以及醫師沈政男強烈呼籲，現階段應積極推動快篩陽性視同確診，陳時中再次說明，目前疫情仍屬上升階段，匡列太多人恐會增加社會負擔，因此要等疫情走到下坡段再做較合適，等到新冠疫情被視為較一般的疾病時，不須用第五類法傳的眼光看待才會使用。

陳時中說，快篩陽視同確診的作法，不但會增加陽性個案，還會增加許多偽陽性的個案，這對社會負擔很重，現在應該要推動節約、有效運用PCR量能，因此要用快篩先把可能是陰性的個案去掉，讓剩下的再去做PCR確保量能。