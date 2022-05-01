南投縣內居家照護有158人，今日已解除隔離人數298例，住院中重症0例。為防範居家照護的民眾輕症轉為重症的，尤為老人、小孩、孕婦都是高風險個案，其病程變化迅速，常見病症為缺氧，容易演變成重症個案，衛生局長陳南松提醒，注意症狀的變化如有胸痛胸悶、呼吸喘、皮膚冰冷變青紫色、發燒高於39度、血氧濃度低於94％.等症狀，立即就醫。

南投衛生局指出，如為 COVID-19 確診個案，應該要注意以下事項，請留至於單獨一人一室一衛浴，請勿離開房間。不能與同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人。請務必佩戴口罩和注意手部衛生（使用肥皂和水洗手，或使用酒精）有發燒症狀，請使用退燒藥減緩不適症狀，盡量臥床休息和飲水。

另外，切勿與家人共餐或共用物品，請使用稀釋後漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面，電話連絡其密切接觸者，有症狀前2天至隔離前，曾有共同用餐、共同居住或未佩戴口罩下面對面15分鐘以上的接觸，請他們自我隔離並健康監測。

衛生局長陳南松說，民眾倘有上呼吸道症狀，咳嗽、發燒、流鼻水…等症狀，請在家多休息請勿出入公共場域，多喝水，勤洗手，出門務必戴好口罩，注意咳嗽禮儀，另非必要時應減少參加旅遊活動，倘若須參加活動請做好自我防疫措施。

衛生局指出，一旦前項症狀改變一定要小心不可輕忽，請立即通知119或衛生局醫療照護專線，另有申請居家照護或隔離者尤為有慢性心血管疾病者、高血壓、糖尿病..等要特別注意自己健康狀況。