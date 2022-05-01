有些人會覺得臉上有痣會影響美觀，可能會想要將痣去除，運勢命理網站「生肖運勢天天看」提醒，如果是長在額頭右方、左眉上方、眉頭下方、太陽穴、嘴角等部位的痣，千萬不要去除，因為從面相角度來看，這些都是能夠帶來好運的痣。

▍1.額頭右方有痣

如果額頭右邊靠近髮際處有痣，說明此人性格溫和，待人和善，女人若有這顆痣很旺夫，能嫁到好人家享福，在夫家得到公婆的喜愛，家裡氣氛和睦，男人完全沒有後顧之憂，可一心打拚事業，日子過得舒服愜意。

▍2.左眉上方有痣

如果在左邊眉毛的上方有痣，則表示這個女人出身較好，家中有背景或實力，而且本人能幹又漂亮，上得廳堂、下得廚房，她們有原則，自我意識比較強，無論在家庭或職場，都能夠打理得井井有條。男人娶到這樣的女人非常有福氣，能幫助丈夫成就事業。

▍3.眉頭下方有痣

眉頭下方有痣的女人頭腦聰明，有智慧、情商高，擅長教養孩子，能教育後代成才。本人的人際關係順暢，貴人多，生活過得如意順遂。另外，這類女人還很有女人味，無意中能吸引異性的愛慕追求，桃花比較旺。結婚後，丈夫會有社會地位，生活富足無憂。

▍4.太陽穴有痣

女人太陽穴有痣的話，可以擁有幸福甜蜜的戀愛生活，這類女人一般性格很好，溫柔善良，個人魅力強大，外在顏值很高，身材也不錯，可以吸引到很多優秀男性，有非常不錯的姻緣，婚後幸福美滿，笑口常開。

▍5.嘴角有痣

嘴角有痣主要有兩層含義：一是不愁衣食、能聚財，二是美人痣，易招桃花。女人右嘴角上方有痣，從痣相學的觀點來看，就是衣食無憂的意思，有此特徵的女人天生有福氣，不缺錢，子女運還非常好，能有幸福的一生。嘴角上長痣的女人給人良好的第一印象，朋友多，經常受到別人的熱情款待。

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