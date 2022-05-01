疫情持續升溫，台南市1日新增321例確診，年齡以青壯年居多，未滿20歲也有80例。其中，269例還在疫調中，比率高達83.8％；有輕微症狀228例，比率占71％，無症狀僅93例。市長黃偉哲也宣布，從2日至4日每天上午9點到12點，將針對與確診者有密切接觸但卻買不到家用快篩劑的民眾，在南區松柏育樂中心、新化體育公園分別開設快篩站。

市府衛生局長許以霖進一步分析，新增本土病例中，男性158例、女性163例，發病日期介於4月25日至29日。新增個案有明確感染源的52例中，38例為匡列居家隔離者採檢後確診、13例為親友接觸個案、1例為職場接觸個案。

台南市藥師公會吳振名理事長也在防疫記者會上建議，市民在疫情期間，可以常備含乙醯胺酚成分的解熱止痛藥、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計與血氧計、維生素B、C等藥品及保健品，並養成服用維他命提升免疫力、勤洗手、保持社交距離、戴口罩等良好的防疫習慣。

衛生局表示，只要是確診者的密切接觸者，從2日起至4日連續3天，每天上午9時至12時，請戴口罩、持身分證及健保卡，前往市府開設的2處快篩站進行篩檢，地點為：新化體育公園（新化區公園路110號）、松柏育樂中心（南區南門路263號）。