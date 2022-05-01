長期忽視胃部不適，恐造成嚴重後果！醫師張振榕分享，長輩曾罹患胃潰瘍，服用胃藥後覺得好了，就沒有把醫師持續追蹤的建議聽進去。不料後來吞嚥困難，檢查發現「癌細胞把食道口包住了」，最終不幸離世。

肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》表示，許多人認為幽門桿菌很危險，但站在醫師的角度來看，抗生素可殺死幽門桿菌，真正可怕的其實是胃潰瘍。

許多人聽到胃潰瘍、十二指腸潰瘍，多覺得沒什麼，張振榕指出，100名胃潰瘍患者，會有4人惡化成胃癌，其實相當危險。他進一步分享，家裡有胃癌家族史，曾有一名長輩照完胃鏡後發現潰瘍，服用胃藥達４個月才痊癒。

醫師希望長輩照第二次胃鏡，進行後續追蹤，可是長輩沒有理會，結果又反覆不適，過了7、8個月，連食物都吞不下去。再度就醫一照，「潰瘍外面都是腫瘤」，已胃癌三期，且癌細胞包住食道口，導致無法吞嚥。

張振榕說，若長輩聽醫師的話早點檢查，可能就沒事了。最後雖然手術成功，卻也嚴重營養不良，罹患肺炎離世。