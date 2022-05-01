南投縣政府今日公布本土確診76例，另外縣市15例已轉外縣市衛生局，依據感染來源分類：以家庭感染17例（28％）、職場感染8例（13.1％）、校園感染9例（14.7％）、朋友感染2例（3.2％）、其他感染未明25例（41％）。

南投縣衛生局表示，今天確診個案除不明感染外，仍以家庭感染為居多，1日案例有1家5人確診，該家庭成員第1個通報個案為3歲女童，未達新冠疫苗接種年齡，4／28咳嗽、流鼻水，4／28至4／29反覆發燒，4／29至診所就醫，4／29持續發燒，30日至醫院採檢PCR陽性(CT值11.7)確診。

經衛生局疫調匡列密切接觸者名單時，發現本案家庭感染來源，阿嬤才是全家最早有症狀，但因阿嬤自認為是一般感冒症狀，所以自行購買成藥，後因孫女確診才自行快篩陽性。

疫調阿嬤病程：4／24曾至埔里鎮拜拜，4／26因喉嚨痛自行購買成藥，4／28有感冒症狀(鼻塞、流鼻水)至診所就醫，4／30因孫女確診，快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性(CT值14.0)。本案匡列密切接觸者家人3名，經PCR採檢也是陽性通報確診。

依鄉鎮別： 南投市9例、草屯鎮11例、埔里鎮13例、竹山鎮8例、名間鄉9例、鹿谷鄉1例、中寮鄉3例、國姓鄉1例、水里鄉2例、信義鄉3例、仁愛鄉1例。今年累計確診293例，目前居家隔離人數375例，居家照護人數158例，今日已解除隔離人數298例，住院中重症0例。