新竹縣提供3處社區篩檢站。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣1日新增191例新冠肺炎本土確診案例，分別為83名男性與108名女性，年齡分布在未滿1歲到82歲，12歲以下占21人、65歲以上10人，確診者以青壯年為多數。無症狀者有6成共126位，輕症多以喉嚨痛、咳嗽、發燒等表現。目前新竹縣居家隔離人數為646人，居家照護人數為647人。

衛生局表示，新增191例本土個案分別分布在竹北市56例、竹東鎮48例、湖口鄉19例、新豐鄉27例、新埔鎮9例、關西鎮13例、芎林鄉10例、寶山鄉3例、尖石鄉3例、五峰鄉3例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

因應疫情持續升溫，衛生局持續協調醫院安排社區免費採檢，時間在5月1日與5月2日下午6時至9時在竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外3處，呼籲有確診者接觸史、密閉空間長時間工作者、關鍵基礎設施或產業工作人員因為需要長時間與不特定對象接觸的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

民眾如果有呼吸道症狀自覺有風險，除了自行購買使用居家快篩試劑，也可以到新竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。新竹縣定點診所查詢網址 https：//prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx？n=980＆s=89584

另外，新竹縣配合中央流行疫情指揮中心自1日起啟動確診個案自主回報疫調系統機制，民眾確診後，將針對民眾採檢時或投保時所留存的手機號碼發送手機簡訊，簡訊顯示門號：0911514588，請民眾點選簡訊上網址連結，進入系統填報疫調資料，以利衛生局快速掌握密切接觸者資訊、降低疫情擴散。

衛生局提醒，由於目前自主回報系統僅完成第一階段功能（匡列接觸者及足跡），民眾回傳資料後，仍請在家中做好自主隔離措施，等候衛生局通知。確診民眾送出資料後，該一次性網址即會失效，將無法再進行編輯或再次填寫，以減少資安風險。詳情作法請參考衛生福利部疾病管制署網站

https：//www.cdc.gov.tw/File/Get/mcljHOUhMz6LsVkT5XWGnw、https：//www.cdc.gov.tw/File/Get/8q8dh-fmpcBgtEeH_aLNuQ)

此外，自主回報系統不會要求確診民眾填寫完整的姓名和身分證字號或居留證號碼，因此請民眾填寫資料時務必確認後再送出，否則會因為無法修正及查詢耗時而造成通知及後續處置作業的延宕。