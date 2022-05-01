英媒引述烏克蘭消息人士，揭露29歲烏克蘭飛官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）就是傳說中的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv），並且已經不幸戰死，不過烏克蘭軍方隨後發文澄清，指出塔拉巴爾卡不是基輔之鬼，強調基輔之鬼泛指所有烏克蘭飛官。
在俄羅斯入侵烏克蘭初期，烏克蘭官方就發布推文，指出一名匿名戰機駕駛一天內擊落6架敵機，「人們稱他為基輔之鬼」，還指這名駕駛已經成為俄國軍機的惡夢。烏克蘭總參謀部隨後也發布一張基輔之鬼穿戴頭盔、坐在戰機內的照片，並對入侵者嗆聲：「我要飛去奪走你們的靈魂。」
英國《泰晤士報》（The Times）29日引述烏克蘭消息人士，揭露基輔之鬼的真實身份是一名29歲飛官塔拉巴爾卡，據信他在俄軍入侵後一共擊落40架俄國軍機，不過3月13日不幸在敵軍壓倒性軍力包圍下陣亡。
針對報導，烏克蘭總參謀部30日晚間在臉書帳號發文澄清，指出報導為假消息，塔拉巴爾卡並非基輔之鬼，也沒有擊落40架俄國軍機，強調基輔之鬼是一則由烏克蘭人創造的超級英雄傳奇，是烏克蘭空軍第40戰術航空旅飛行員的集體印象。換句話說，就是所有烏克蘭戰機飛行員的集體形象。
烏克蘭總參謀部仍在貼文中讚賞塔拉巴爾卡是英雄，並且附上3月底的貼文連結，證實他在3月13日俄軍壓倒性軍力下陣亡，他被追贈象徵烏克蘭最高英勇作戰榮譽的「金星勳章」（the Golden Star），且被追封為「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）。
貼文指出塔拉巴爾卡13歲時入讀軍校，後續進入哈爾科夫空軍大學（Kharkiv University of Air Force）就讀。貼文形容每一個認識塔拉巴爾卡的人都說他是真正的飛官，在自己的領域相當專業。
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