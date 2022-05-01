英媒引述烏克蘭消息人士，揭露29歲烏克蘭飛官塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka）就是傳說中的「基輔之鬼」（Ghost of Kyiv），並且已經不幸戰死，不過烏克蘭軍方隨後發文澄清，指出塔拉巴爾卡不是基輔之鬼，強調基輔之鬼泛指所有烏克蘭飛官。

在俄羅斯入侵烏克蘭初期，烏克蘭官方就發布推文，指出一名匿名戰機駕駛一天內擊落6架敵機，「人們稱他為基輔之鬼」，還指這名駕駛已經成為俄國軍機的惡夢。烏克蘭總參謀部隨後也發布一張基輔之鬼穿戴頭盔、坐在戰機內的照片，並對入侵者嗆聲：「我要飛去奪走你們的靈魂。」

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022

英國《泰晤士報》（The Times）29日引述烏克蘭消息人士，揭露基輔之鬼的真實身份是一名29歲飛官塔拉巴爾卡，據信他在俄軍入侵後一共擊落40架俄國軍機，不過3月13日不幸在敵軍壓倒性軍力包圍下陣亡。

針對報導，烏克蘭總參謀部30日晚間在臉書帳號發文澄清，指出報導為假消息，塔拉巴爾卡並非基輔之鬼，也沒有擊落40架俄國軍機，強調基輔之鬼是一則由烏克蘭人創造的超級英雄傳奇，是烏克蘭空軍第40戰術航空旅飛行員的集體印象。換句話說，就是所有烏克蘭戰機飛行員的集體形象。

Ukraine’s Air Force asks to stop producing stupid fake stories.

Pilot Serhiy Tarabalka was not “the Ghost of Kyiv” and he did not have 40 (!!) air victories. He was killed in combat on March 13.

“The Ghost of Kyiv” is a meme, a collective image of all Ukrainian fighter pilots. pic.twitter.com/UR6mkMCeKY — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 30, 2022

烏克蘭總參謀部仍在貼文中讚賞塔拉巴爾卡是英雄，並且附上3月底的貼文連結，證實他在3月13日俄軍壓倒性軍力下陣亡，他被追贈象徵烏克蘭最高英勇作戰榮譽的「金星勳章」（the Golden Star），且被追封為「烏克蘭英雄」（Hero of Ukraine）。

貼文指出塔拉巴爾卡13歲時入讀軍校，後續進入哈爾科夫空軍大學（Kharkiv University of Air Force）就讀。貼文形容每一個認識塔拉巴爾卡的人都說他是真正的飛官，在自己的領域相當專業。