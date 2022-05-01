40歲的李準基飾演大學生依然沒有違和感。（friDay影音提供）

韓國不老花美男李準基新作《Again My Life》在韓收視稱霸同時段冠軍，friDay影音1日特別公開男神跨海受訪的影片，今年4月中剛滿40歲的他，為新劇穿上高中制服，笑說：「對觀眾感到抱歉，雖然我想盡量展現年輕的樣貌給大家看，雖然不知觀眾們看了是否滿意，但我覺得很幸福，因為身為演員得到了很多人的幫助才可能擁有這樣的體驗。」

由於這次飾演的角色是帶著完整的記憶重生回到高中畢業時期，李準基受訪時也被問到「若能穿越時空回到過去會想做什麼」？他笑著回答：「現在的李準基已經活得很好了，我覺得沒必要穿越時空，也很難活得比現在更好了。」接著感性地說：「人生在世不可能沒有後悔、悲哀、遺憾，就是累積了這些經歷才造就了現在的我，所以我心中沒有後悔，也很感謝造就我的人們。」展現出成熟、豁達又惜福的一面。

聊到對於動作戲的感想，李準基直接開心表明：「我很享受演動作戲，所以對此不太會有壓力，也沒什麼困難。」並笑著透露朋友們都會開玩笑說：「如果要立體呈現李準基的特徵，就讓他去當導演，導1部動作電影。」

在訪問的最後談到「今年的期許與願望」時，李準基坦言很久沒能和粉絲們相聚同樂，讓他覺得很孤單也很想念大家，先前曾透過線上的方式與粉絲相見，當時真的是很難過到都哭了，所以希望能再次恢復成像過往那樣，和喜愛自己的人見面、笑著握手聊天、一起唱歌跳舞。