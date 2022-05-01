疑心病並非是女人的專利，有些男人交往久了之後，容易對愛情產生不安全感，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男疑心病相當重，經常讓另一半無所適從。

▍TOP 3：天蠍男

天蠍座是典型的刀子嘴豆腐心，強勢的外表掩飾著脆弱的內心，表面上把另一半嫌棄的一無是處，但其實內心比誰都還要珍惜。或許是因為關係親密，所以天蠍男能口若懸河的傾吐和卸下防備，加上自卑感重，擔心幸福稍縱即逝，欠缺安全感的天蠍男就更加容易疑神疑鬼。

▍TOP 2：水瓶男

水瓶座防備心重，很難完全相信一個人，要獲取他們的信任，必須經過長時間的考驗。天生缺乏安全感的水瓶男，談感情既敏感又怕受傷害，因此對於另一半的控制慾很強，一旦察覺到對方做出反常之舉，他們就會進入警戒，努力尋找蛛絲馬跡，並且打破砂鍋問到底，不把事情弄明白絕不善罷干休。

▍TOP 1：處女男

處女座天生多疑，加上愛胡思亂想，所以經常陷入憂鬱的情緒。除此之外，處女男善於觀察身體語言和表情，並且對此進行推論，一旦另一半稍微有些不對勁，他們都能及時發現，並且在心中播下懷疑的種子，因為處女座的眼裡不允許感情有一絲雜質，越愛對方，他們就越不自覺的想控制對方。