繼4月26日教育文化委員會餐敘，台中市府有3名局處首長確診，4月28日市議會與市府舉行交通地政委員會餐敘，出席的地政局長吳存金、觀旅局長韓育琪也確診，台中市府目前包括副市長令狐榮達，還有5名局處首長確診，目前市府計有6名官員染疫。

市長盧秀燕表示，4月26日參加府會餐敘共24人，全員篩檢，截至今日中午，14人快篩陰性、10人PCR陽性確診，確診者除了昨日公布的6人，新增副市長令狐榮達、新聞局長鄭照新、文化局及運動局各1名同仁。

台中市副市長令狐榮達(圖右)確診。(林欣儀攝)

其中，令狐副市長今日早上出現不舒服症狀前往醫院採檢，PCR陽性，目前居家中，將居家照護。

令狐榮達發病日前兩天，僅4月29日赴議會備詢，無出席其他公開活動，由於市府已進行分艙分流、分時段辦公，加上副市長辦公室為獨立空間，因此暫無須匡列辦公室同仁，辦公室專委快篩也為陰性，辦公室空間將進行清消。

盧秀燕說，她從4月27日開始居家隔離3＋4，依據匡列規定，與令狐榮達在發病日前兩天都沒有接觸。

盧秀燕呼籲當天相關接觸者，若後續有症狀可再篩驗，若為陽性，請通知防疫單位。

此外4月28交通地政委員會餐會，出席的地政局長吳存金、觀旅局長韓育琪經PCR檢測也確診。