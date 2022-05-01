中國湖南長沙市一棟違規加蓋的8層老舊房屋在4月29日突然倒塌，事故造成多人被困與失聯。官方目前已刑事拘捕9名涉案人。

這棟倒塌的老舊房屋位於長沙望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣，鄰近長沙醫學院。倒塌的具體原因尚在深入調查中，但直到昨天官方才通報，有23人受困，已救出5人，還有39人失聯。

新華社報導指出，事故發生後，長沙公安機關成立專案組立案偵查。1日，公安機關已對9名涉案人員予以刑事拘留，包含吳某和設計施工負責人龍某、任某、薛某等4人，指他們在這起倒塌事故中涉嫌重大責任事故罪。

另外，今年4月13日，湖南湘大工程檢測有限公司對該自建房家庭旅館（4、5、6樓）進行房屋安全鑑定後出具虛假房屋安全鑑定報告，公司法人代表譚某及技術人員甯某、湯某、劉某、龔某等5人涉嫌提供虛假證明文件罪。

由於倒塌的事故樓位於長沙醫學院北門附近，根據中國新聞周刊訪問附近的奶茶店員工李林（化名）表示，事發時正是中午飯點，正值學生出來吃飯的時候。

因此，事故發生後，社交平台上出現了多條尋人資訊，其中包含長沙醫學院學生。目前，該校還在尋找失聯學生。另有多人表示，自己的親屬、員工失聯。

另據財新網報導，一名在事故現場附近的目擊者表示，房屋所在的後一街因臨近高校，租金較高，附近居民將其出租經營的情況普遍。

中共總書記習近平昨天指示，要求不惜代價搜救被困人員，並徹查事故原因，依法嚴肅究責，對全國自建房安全展開專項整治。

事實上，中國近年來自建房或相關經營場所因改擴建而釀成事故屢見不鮮。

例如，2020年3月7日福建省泉州市的隔離酒店欣佳酒店建築發生坍塌，造成29人死亡，50人受傷，事故與違規改建有關。同年8月山西省襄汾縣的一飯店宴會廳發生坍塌事故，事發當時正好有名老人舉辦壽宴，結果造成29死28傷的慘案。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110501