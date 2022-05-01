縣府經疫調後分析出人潮易聚集的公共場所，依舊是以市場為主，分別為屏東市和生市場、建國市場、東港華僑市場、屏東觀光夜市，已全面進行清消作業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府經疫調後分析出人潮易聚集的公共場所，依舊是以市場為主，分別為屏東市和生市場、建國市場、東港華僑市場、屏東觀光夜市，已全面進行清消作業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，屏東1日新增185例確診，再創新高，全屏確診師生已累計154人，烏龍國小、鹽埔國小2校全校停課，另34校55班暫停實體課程；而針對「確診個案自主回報疫調系統」上路，縣府考量數位落差等問題，屏東將採雙軌進行。

屏縣府指出，「確診個案自主回報疫調系統」1日正式上線，違者將依傳染病防治法規定裁罰6萬以上、30萬以下罰鍰，但考量屏東縣民可能有操作或數位落差等問題，因此目前先維持疫調人員同步疫調雙軌進行，以避免資訊錯誤或遺漏。

縣府表示，今天新增的185例確診個案，分布區域包括屏東市61案，東港鎮21案，恆春鎮13案，萬丹鄉12案，鹽埔鄉11案，麟洛鄉10案、新園鄉10案，潮州鎮8案，內埔鄉7案，里港鄉6案，九如鄉4案，長治鄉、滿州鄉、獅子鄉各3案，高樹鄉、琉球鄉、車城鄉各2案，萬巒鄉、新埤鄉、枋寮鄉、林邊鄉、佳冬鄉、三地門鄉、牡丹鄉各1案。

縣府經疫調後分析出人潮易聚集的公共場所，依舊是以市場為主，分別為屏東市和生市場、建國市場、東港華僑市場、屏東觀光夜市，已全面進行清消作業。

屏縣府表示，累計至今，屏東確診師生人數共154人，6名老師師、148名學生，部分班級暫停實體課程校數有34校55班：屏東高工、屏東女中、東港海事、鹽埔國中、九如國中、鶴聲國中、東新國中、新園國中、東興國小、新庄國小、後庄國小、車城國小、勝利國小、塔樓國小、新圍國小、僑勇國小、仁愛國小、復興國小、鹽州國小、恆春國小、潮昇國小、民生家商、東港高中國中部、明正國中、恆春國中、東港國小、光華國小、車城國中、東隆國小、東寧國小、屏大實小、信義國小、鶴聲國小、崇蘭國小。

縣府統計截至5月1日，居家隔離現管1141人，今日解除隔離503人；5歲以下共累計71例，其中11例住院，無重症，20例解除隔離；目前居家照護有548人。