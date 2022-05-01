新北市今日確診5800餘人，目前居隔列管3萬7800餘人、居家照護1萬8400餘人，新北市長侯友宜今疫情記者會指出，新北市公衛體系人員每日要處理6萬多人的相關行政流程，要確保醫療量能，就要把這些人力轉移到居家照護確診者與中重症身上，中央管理居隔者的Trace系統講了兩個多禮拜，經常在當機，流程都卡住，民眾苦等不到居隔通知書，抱怨最多，連這個問題都無法解決，其他問題可以想像，呼籲中央盡速居隔轉型。

侯友宜說，新北市居隔人數從3＋4的2萬4000多人，現在又回升到3萬7000多人，每天最少有5000個居隔人數，還會繼續往上走，人數不會少。

侯友宜說，新北從新增個案、居隔列管到居家照護，每天要處理人數高達6萬1000多人，這就是第一線公衛體系人員每天的工作量，每一種類都有固定流程，新北願意承擔，現在目標很明確，就是中重症並確保醫療量能。

侯友宜說，新北每天要處理六萬人，但很多情況都卡在流程上，講了兩個多禮拜，居隔Trace系統經常卡住動彈不得，居隔通知單都要經過系統上傳才能發出，系統當機，只能出動更多人力，但效益都不高，就是為什麼會延遲發出居隔單，行政流程為什麼慢，市民有很多聲音，呼籲中央很多沒有必要行政流程快速轉換。

侯友宜強調，居隔務必要轉型，新北願意先做，除了基層公衛體系要回頭做好居家照顧，市民也要從被動管理到主動自我管理，才能保全醫療量能，這條路早做早好。

侯友宜說，居隔轉型草案上個月26日到今天已經6天，期待中央核准，讓新北先行， 公衛體系醫療量能服務才不會打折扣，把市民朋友居家照護做好。