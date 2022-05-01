林姓婦人因與銀行有還款糾紛，今年1月到該銀行另間分行要求提領500萬元硬幣，經行員告知無法提領，仍滯留分行6個小時，直到隔天凌晨才離去，遭警方依違反《社會秩序維護法》移送台北地院裁罰。法官認為她藉端滋擾公司行號，裁罰1000元。

警方調查，林婦因與某銀行分行發生還款糾紛，於今年1月24日下午6時20分，前往該銀行位於北市忠孝東路二段的另間分行，向行員要求提領台幣500萬元硬幣，行員因分行已過營業時間，告知林婦無法交付，但林婦不願離開分行。行員只好報警處理，林婦一直滯留分行，直到隔天凌晨0時40分才離去。

警詢時，林婦提出存摺、取款憑條影本證明確實去提款，警詢後依《社維法》移請台北地院簡易庭裁處。

法官認為，林婦經行員明確告知無法交付500萬元硬幣，若仍有爭議或認為銀行有違約等情事，應依金融消費者保護法等相關機制主張權利，但她執意停留銀行，並持續堅持停留至翌日清晨，明顯逾越正當提款權利的行使範圍，認定有《社維法》違序行為。

但法官審酌林婦是因與銀行發生抵押還款糾紛，而滋擾另間分行，但事後林婦已經與銀行就還款糾紛達成和解，態度良好，僅裁罰1000元。