中華職棒Rakuten Girls啦啦隊正妹林襄，擁有甜美笑容以及不科學E級上圍，去年她推出首部實體寫真集《與你襄遇》，火辣程度破表，連高中生上課都要偷看；趁著熱度尚在，又趕緊準備推出續集《與你襄愛》，接近4月時她曾曬出泳裝「4選1」封面候選照，今日她又加碼拍攝8秒熱舞短片，賣力舞動四肢也扭動誘人臀部，讓粉絲看得都血脈噴張。

啦啦隊正妹林襄，近來專注在啦啦隊本業外，也相當重視寫真集拍攝，隨著第2本寫真集《與你襄愛》出版日即將到來，她在個人IG穿上火辣綁帶比基尼，在胸前尤物上頭綁了個結，輕輕托起傲人兩粒春光，還使壞在布料上下兩側洩出圓弧輪廓，並顯露出她結實的腹肌線條，再賣力舞動全身四肢，讓人眼睛完全無法移開。

林襄在這支熱舞片中，配文寫下：「這是我經營 Tiktok 第一支影片，好懷念」還加碼告訴大家《與你襄愛》第2本造型，還就是她影片裡這件超辣紅色泳裝，隨著熱情奔放音樂響起，性感看向鏡頭後，作勢閉眼做出好辣好辣的表情，接著發揮啦啦隊本領搖起她的蜜桃臀，接連比出各種手勢，甚至都還對粉絲拋起媚眼。

在經過林襄8秒魅力四射的熱舞過後，僅在IG上傳僅1小時就吸引破4萬人點讚，不少網友都留言寫下評價：「我最愛這隻了」、「太性感了」、「媽呀噴血了血都噴光了」、「我決定珍藏起來」、「這影片怎麼這麼長，1小時了還沒播完」、「不愧是林襄真的太襄了」、「林襄真的很會哦」在極短時間內引來網友一陣騷動。