隨處可見的炸物是許多人的宵夜首選，但隨著健康意識逐漸抬升，不少人試圖在健康和美味中間取得平衡，卻不小心落入其他的「熱量陷阱」。營養師高敏敏指出，食物經過高溫油炸，不但會破壞營養素，還會讓原本看似很健康的食材熱量飆升，像是蔬菜的熱量就會直接翻5倍。

營養師高敏敏在臉書粉專發文提到，食物經過高溫油炸後，會破壞其中的營養素，若是蛋白食物就會流失原本的礦物質和維生素，而澱粉類的食物原本熱量就不低，再加上容易吸油，所以油炸後的熱量和油脂含量都會飆升。

以雞肉為例，其本身是優質蛋白質，但透過不同的料理手法，熱量也會跟著改變，油炸時會在外層裹滿粉，所以熱量自然會高出原本的2倍以上。至於炸蔬菜則是最大的陷阱，很多人都會以為比較健康，但蔬菜本身含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會替代水分，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間吸油，熱量翻5倍。

高敏敏建議，如果真的很想吃炸物，偶爾吃一次即可，平時還是以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主，在吃炸物的時候最好去皮吃，不然就要準備吸油紙巾，在吃之前按壓一下食物，幫助減少油脂攝取。

另外建議吃炸物時不要搭配九層塔，因為它非常會吸油，容易吃進不必要的油脂，並且以原味炸物為主，不要添加調味料或醬料，以免攝取過多的鈉；吃完炸物以後要記得多喝水幫助代謝，也要多補充蔬果攝取膳食纖維、維生素Ｃ，而豐富的鉀則可以幫助排除多餘的鈉。