嘉義縣1日新增45人確診，其中居隔陰轉陽14人、接觸者採檢18人，症狀採檢13人，其中校園學童有16人占3成6，涉及幼兒園和國小共6所學校。

翁章梁表示，嘉縣目前居家隔離513人，確診輕症居家照護153人今天增加45人確診，年齡介於1歲-76歲，10歲以下有12人，70歲以上2人，其中校園學童有16人佔36％，涉及幼兒園和國小共6所學校。

翁章梁說，疫情升溫，民眾一定要完整接種疫苗，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，更要具備完整的防疫知識，嘉義縣5月2日起將重啟每周一、三、五下午1點的「防疫快報」，今天則在直播記者會後召開疫情快報，邀請大林慈濟醫院急診部部長李宜恭就疫情分析、疫苗接種的重要性向鄉親報告。

5月2日起6到11學童疫苗開打，翁章梁呼籲，不論是大人或小孩，只要符合接種資格，有疫苗就趕快打，保護自己，也保護身邊的人。李宜恭在記者會中表示，目前在國內確診者99.7％是無症狀或輕症，重症及死亡只佔0.03％，主要發生在70歲以上年齡層，只要完整接種疫苗，就能預防重症及死亡，年齡層越高、越多劑、效果越好，而且根據美國研究資料，5到11歲兒童重症及死亡機會很低，接種疫苗可以降低2倍住院機率。