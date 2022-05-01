新北莫德納校園疫苗 3日開跑 16:022022/05/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北莫德納校園疫苗 3日開跑。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市6到11歲莫德納校園疫苗接種3日啟動，新北市長侯友宜表示，新北超過20萬名學童，疫苗專案採自願性質接種，家長可以選擇校園集中或合約醫療院所，接種後採居家線上授課2天，如有不是可續請疫苗假，不列入出缺席紀錄。至於滿12歲學童，也可在校接種，因劑量不同，會以場地分流、施打分時方式進行。 侯友宜說，至於兒童BNT疫苗，會依照中央指引及期程，尊重家長依個別需求評估選擇，他也會去現場視察了解。 台南確診＋280 雲林首度破百 新竹縣市加場打疫苗 5月底前接種領千元禮券 #校園 #接種 #新北 #莫德納 #家長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北試辦居隔轉型 侯友宜籲中央盡快核定 12:202022/05/01 寶島 新北BOO拚生質能 8業者探詢 04:102022/05/01 地方新聞 雲林確診首破百！今增142例 5／2起兒童疫苗開打 15:472022/04/30 生活 兒童莫德納抽單潮湧現 彰化掉剩2成 04:102022/05/01 生活新聞 日立響應班班有冷氣 為校園量身打造更貼心 04:102022/05/01 《旺來報》 《航運股》攜手新北市府 長榮航空推出「新北天際影展」 16:382022/04/30 財經 新北紀錄片登上長榮班機 航向天際被世界看見 12:552022/04/30 財經 再飆新高！台中巿本土個案今增816例 14:312022/05/01 生活 孫嘉明：航空客運漸復甦 Q3樂觀 04:102022/05/01 財經要聞 5-11歲要不要打疫苗 兒醫轉念了！揭一關鍵想法 12:092022/05/01 生活 桃園確診、居隔數屢創新高 5／4開設莫德納接種專案 15:112022/04/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。