新北市6到11歲莫德納校園疫苗接種3日啟動，新北市長侯友宜表示，新北超過20萬名學童，疫苗專案採自願性質接種，家長可以選擇校園集中或合約醫療院所，接種後採居家線上授課2天，如有不是可續請疫苗假，不列入出缺席紀錄。至於滿12歲學童，也可在校接種，因劑量不同，會以場地分流、施打分時方式進行。

侯友宜說，至於兒童BNT疫苗，會依照中央指引及期程，尊重家長依個別需求評估選擇，他也會去現場視察了解。