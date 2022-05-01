「把路修好，或把車速降低；台鐵就這兩個選項，沒那麼複雜！」台鐵公司化成為近日最熱議題，但外界更關切台鐵的安全改革。當初參與「台鐵總體檢」的專家學者表示，台鐵的問題很簡單，就是「路」不夠好，例如彎道過多、只有單軌，或是買到很傷軌道的車。只重視採購高速新車而不重視養護軌道的結果是：空有時速130新車，卻只能在傷痕累累的軌道上跑70；車愈好，愈顯出路況不良。

因2018年10月普悠瑪號事故而生的「台鐵總體檢」小組，列出的144項改善事項中，到今年4月交通部已解除列管109項；但媒體邀請民間團體台灣鐵道暨國土規劃學會檢視，卻認為台鐵僅改善29項，雙方認定「差很大」。本報並注意到：總體檢中與「安全」息息相關的軌道系統安全14項改善建議，交通部及台鐵全部解除列管，鐵道學會卻認為「無法確認任何1項已改善完畢」。

知情人士表示，當初買普悠瑪號、太魯閣號的思維是追求車速。宜花東距離長，彎道多，傾斜式列車過彎時會搖擺以提供向心力，列車就不用降速，可以減少東部幹線運輸時間。「但當初並未想到，正因為轉彎不降速，非常耗損鐵軌，容易造成軌道扣件鬆脫、路基軟化等！」且宜蘭線又有全台最多且最急的彎道，10幾處彎道的曲率半徑僅300至400公尺，唯有「路」截彎取直才是長久之計。

「買高速新車沒有用，是路況決定車子能跑多快！」台鐵總體檢計畫主持人之一、台大軌道科技研究中心主任廖慶隆對本報表示，人、車、路3個因素中，台鐵最大但也最常被忽略的問題，就是「路」亦即軌道不夠好。過去火車車速僅60、70，路況差一點無妨；現在車速提到130，路況就不敷使用。

廖慶隆說，當初他建議台鐵把路修好，不然就把車速降低。因為如果路沒修好，彎道太多、視距不夠，車速又太高，就會到處都是「來不及」。就像太魯閣號事故地點是彎道又是2個隧道之間，視距不足，以車速120、130而言，根本來不及煞車、來不及反應，這不是車子或駕駛的問題，是路的問題。

不過，改路況是很貴的，例如截彎取直，或是把成本較低的台鐵傳統道碴路床改成高鐵及捷運的剛性混凝土或瀝青道床，都又貴又耗時。廖慶隆說，也因此他從未建議台鐵一定要把路都修好，何況台鐵也一直有在努力修路；比較務實的建議是，全台鐵路1000多公里，各段應該依路況而配置不同速限，有些路段只能跑80，有些路段130是OK的。這是全面性的問題，讓車速去配合路況，而不是一直買快車。