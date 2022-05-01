高雄1日新增434例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡及各縣市近7日採檢陽性率平均值，高雄3.68％是六都中最低。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄1日新增434例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡及各縣市近7日採檢陽性率平均值，高雄3.68％是六都中最低。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄1日新增434例本土確診個案，高市府衛生局公布相關確診足跡及各縣市近7日採檢陽性率平均值，高雄3.68％是六都中最低。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄1日新增434例本土確診個案，其中，居家隔離期間陰轉陽66例，外縣市旅遊史37例，特定娛樂場所6例，密切接觸者324例，疫調中1例，高市府衛生局公布相關確診足跡及各縣市近7日採檢陽性率平均值，高雄3.68％是六都中最低。

高市府衛生局表示，高雄新增434例本土確診個案，風險最高的仍是外縣市旅遊史確診個案，外縣市旅遊史的確診個案分別來自台北5例、新北2例、基隆1例、新竹1例、台中4例、彰化1例、嘉義1例，台南7例、屏東13例、台東1例、宜蘭1例，除了台南營區有確診個案出現，屏東營區教召群聚感染也再增加8例個案。

高雄市長陳其邁公布近7日採檢陽性率平均值，全國平均值9.63％，而台南市3.71％，台中市5.56％，桃園市7.04％，台北市14.78％，新北市飆升至21.98％，而高雄則是六都最低的3.68％，陳其邁表示，陽性率是一個病毒流行領先指標，高雄的數字目前還在穩定階段。

高市府衛生局指出，隔離期間陰轉陽66例並無社區傳染風險，而確診者的密切接觸者染疫324例，仍然占最多數，其中同住親友165例、餐飲娛樂68例、職場環境84例、高風險場域7例，而特定娛樂場所傳播鏈也持續擴散，共新增6例確診個案，另有1例疫調中。

高市府衛生局公布相關足跡，包括小女人小吃部KTV、林園複合式KTV釣蝦場、私生活酒吧、新樂園會館、浮花男館、朱紅酒室、金鼎軒KTV、談天樓小館、哈囉市場、草衙市場、長青村游泳健康中心、韓石食堂林森店、瑪祺漢堡等等均被列為確診足跡。