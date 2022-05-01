5月1日基隆新增792例新冠個案年齡層分析。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

5月1日基隆無症狀與輕症居家醫療照護相關統計。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市政府1日公布，新增792名新冠個案，25至34歲佔130人比例最高，基隆市長林右昌說明，基隆專責病床147床，目前113床使用中，共有2名重症患者與3名中症患者，分別在基隆長庚醫院與部立基隆醫院治療中。

林右昌表示，目前基隆長庚醫院收治2名重症患者，年齡都在80歲以上都是女性，1名病患目前雙側肺炎，需要高流量鼻導管維持血氧，另1名病患目前肺炎合併高二氧化碳呼吸衰竭。

林右昌指出，2名基隆長庚醫院收治中症患者，當中1名是70多歲女性，目前肺部浸潤使用氧氣中，另1名是60多歲男性，目前有肺炎使用氧氣治療，另外，部立基隆醫院也有1名中症病患，60多歲女性在PPU術後呼吸衰竭，使用呼氣器治療中。

統計目前專責病房使用狀況，基隆長庚收治2名重症、2名中症、48名輕症，部立基隆醫院收治1名中症、47名輕症，三總分院收治9名輕症，礦工醫院收治4名輕症，共計113名病患，尚有35個專責空床。

無症狀與輕症居家醫療照護，基隆已累計評估2486人，完成健康條件審查2098人，審查符合已入案1506人，條件不符合592人；林右昌補充，條件不符合包含，不符合1人1室要求38人、重複申請36人、非確診者24人等。