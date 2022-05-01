美國聯邦眾議院29日通過「烏克蘭版」租借法案（Lend-Lease Act），該法將讓美國總統拜登（Joe Biden）在俄烏戰爭期間更加容易將軍事裝備出口至烏克蘭。前民進黨立委郭正亮表示，美國竟然讓租借法案在烏克蘭的戰事上復活，但不知道烏克蘭未來要怎麼償還？也不知台灣未來是否會比照辦理？

郭正亮今天(1日)在政論節目《新聞大白話》中表示，若扣除通膨，美國的國防預算其實沒有增加，美國的國防預算中，有大概三分之一是人力上的開銷，加上還要維持海外基地運轉。所以表面上看起來很大，但扣除士兵的薪水和海外駐地開銷，用於研發軍備的經費也沒有那麼多，因此美國非常有危機感，他們認為海軍的部分若不算航母，其他作戰艦艇正在落後中國大陸，「明年只有要造9艘新軍艦，要淘汰24艘，這個趨勢短期要扭轉不容易」。

郭正亮指出，軍工企業可以透過戰爭賺錢，他們的訂單擴大不一定是因為美國政府採購，只要世界各地有戰爭，軍工企業就能賺錢。烏克蘭就是很典型的例子，美國還借錢給烏克蘭買武器，租借法案已經過了，這是二戰的法案，竟然讓他在烏克蘭這個案例上復活，不知道台灣會不會也被比照辦理？「台灣國防預算不夠是不是？我們先借你。下一代就不知道要還到什麼時候」。

郭正亮還說，二戰當中，蘇聯是第二大租借國，第一大是英國，由於英美是盟邦，在1950年左右美國跟英國清算掉了，還給了很大的折扣；而蘇聯的部分，由於美蘇關係不佳，這筆錢一直還到2006年，「我真的不知道未來烏克蘭怎麼還，除非美國比照盟邦辦理大打折，但可能性不是很高」。