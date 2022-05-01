軌道檢查是台鐵安全改革的重中之重，但很難想像全台灣1760公里長的鐵軌，就只靠1台高齡42歲、已經超過使用年限12年的EM80軌道檢查車，以「3個月環台一圈」的速率慢慢查；更難想像的是，6年前購買的軌道檢查車KE100，最近一次驗收仍無法過關，至今無法遞補EM80。

軌道檢查車可以完整精確測量軌道路線的水平、方向、高低、平面以及軌距等，但台鐵此項機制卻近乎闕如。2020年3月，台鐵台中成功站發現鋼軌出現裂縫卻未更換新軌，同年5月中旬裂縫擴大到44公分，也未依SOP向調度員通報，導致後面2班莒光號及普悠瑪列車高速通過，幸未釀災。監委陳景峻、葉宜津提案糾正台鐵，指成功站斷軌處在2個半月內共檢查80次，也包括EM80，結果都是「無異狀」，顯見台鐵檢查制度形同虛設；此外2016年購買的KE100，至今多次驗收仍未通過，也未解約，「有失履約驗收之責，皆核有重大違失。」

台鐵對本報表示，該購案2020年兩度未通過驗收，廠商爭取到1次改正機會之後再提送驗收，今年2、3月台鐵在廠商會同下完成檢驗程序，4月6日因部分檢測數據誤差超出契約規定容許範圍，驗收判定仍不合格，「後續依契約規定辦理。」

換言之，台鐵仍只能靠老邁的EM80檢查全台軌道。今年1月有鐵道迷拍到EM80由前後2輛工程維修車牽著跑，等於這輛車已經無動力，無法自行運轉。對此台鐵證實EM80動力系統出力不足，正在洽商修復中，修復期間暫以聯掛工程維修車方式執行軌道檢查，不影響軌道檢查結果之正確性。

「台鐵總體檢」報告中，軌道系統安全14項改善建議裡，與EM80、KE100有關的就高達6項，但EM80仍未退役、KE100也還未通過驗收，交通部及台鐵卻都能解除列管，無怪乎學者專家慨歎這份總體檢早就流於形式，所謂「改善」僅止於採購設備或大拜拜的一次性檢視，「有做」不表示做完、做對、做好，何況有些項目根本「沒做」。