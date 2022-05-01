2019年最佳演員及未來之星獎雙料得主為《只有大海知道》的鍾家駿（右），左為頒獎人曾珮瑜。（桃園電影節提供）

2022桃園電影節將於8月19日至28日登場，競賽單元「台灣獎」徵件自即日中午12點起率先起跑，從今（1）日起至6月5日，只要片長不超過120分鐘的影片，皆可報名本獎項，主辦單位將聘請評審組成初選小組，從報名影片中選出入選作品，再從中進行決選評審，選出一部「最佳影片」、兩位「最佳演員」，以及一部「評審團特別獎」，另有青少年評審團選出的「未來之星」獎。

桃園電影節希冀成為台灣電影創作者的能量基石，自2017年起設立「台灣獎」來支持與鼓勵台灣電影創作者，每年邀請多位國內外專業演員、製片、導演、影評人等擔任評審委員，評選出10部優秀作品，期盼為台灣電影帶出新的活力。

主辦單位表示，台灣與全球影視產業因為兩年多以來的疫情肆虐而受到影響，今年的台灣獎以特別企劃方式徵件，廣徵全民創作，並以「魔幻．此刻」作為徵件主題，凡影片於去年1月1日後創作完成，並未以任何版本報名過本競賽之作品，且製作單位或導演／製片為台灣登記法人機構或具中華民國身分證、居留證明等，符合徵件主軸的作品，皆可報名台灣獎競賽。

桃園電影節自「台灣獎」設立以來，獎勵許多優秀的影像創作，於最佳演員和未來之星獎得獎的李雪、鍾家駿、蔡嘉茵、吳奕蓉等演員，皆在影視圈發光發熱，而過去得獎的《只有大海知道》、《主管再見》、《手事業》等作品，也都是該年度國內影視相關獎項的得獎常客。

桃園電影節表示，過去兩年的疫情，創造了史無前例的魔幻時刻，此時此刻的世界，在快速運轉下，展現無所不在的瑰麗力量。此刻，什麼是你的「魔幻」心情？如果此刻是魔幻，你會用什麼影像，將地老天荒重新定格？本屆入選作品將於影展期間放映，除歡迎各位屆時前往戲院觀賞這些精采作品外，相關影展活動資訊，也請影迷鎖定桃園電影節官方網站。