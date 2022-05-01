柯批陳時中別在辦公室看報表 侯友宜：歡迎到第一線走走 16:082022/05/01 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯批陳時中別在辦公室看報表 侯友宜：歡迎長官到第一線走走。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柯批陳時中別在辦公室看報表 侯友宜：歡迎到第一線走走 訂閱影音： 中時新聞網 確診持續攀升，第一線防疫人員壓力爆表，台北市長柯文哲今批指揮官陳時中別在辦公室吹冷氣看報表，新北市長侯友宜今說，市府幹部包括他自己每天都會到第一線了解執行端碰到的問題，如居隔系統卡到現在還在卡，他跟衛生局都會跟中央溝通，但改善過程很慢，歡迎任何中央長官到第一線走一走，給第一線打氣也好。 至於行政院長蘇貞昌指實施3＋4隔離新制後，大幅降低了隔離人數，全國目前僅2萬多人，不過侯友宜說，他看新北報表是3萬7681人，比全國高，未來量還是會往上走。 陳時中出馬變數大 綠拋合作黃珊珊 五一勞動節 侯友宜與網紅黑龍一同呼籲重視工安 #第一線 #報表 #陳時中 #辦公室 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委質疑沒廠商申請唾液快篩卻2天核准 陳時中吐經過 14:592022/05/01 生活 台北市長最新民調陳時中墊底 媒體人爆：小英對他信心動搖 11:542022/04/30 政治 唾液快篩經百人測試 陳時中曝應該會通過 他吐一句話嗆爆 07:292022/04/30 政治 檢驗能量吃緊恐藏確診黑數 陳時中認：染疫人數可能低估 15:302022/05/01 生活 新北五一勞動影展談外送員困境 侯友宜：會強化保障 14:432022/04/30 生活 北市提快篩陽有症狀先給3天藥 侯友宜：新北已實施一周 12:432022/05/01 生活 自主回報疫調系統今上線 同住者1種情況免填 15:082022/05/01 生活 信義房屋帶小小孩動手做永續 愛地球最有感 09:002022/05/01 生活 北市補助低收戶買快篩劑 1人500元 04:102022/04/30 地方新聞 快篩陽當確診 侯友宜：未來要走的路但不是現在 11:212022/04/30 生活 疫情高峰何時到 陳時中首度曝時間點 14:382022/05/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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