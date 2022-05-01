柯批陳時中別在辦公室看報表 侯友宜：歡迎到第一線走走

確診持續攀升，第一線防疫人員壓力爆表，台北市長柯文哲今批指揮官陳時中別在辦公室吹冷氣看報表，新北市長侯友宜今說，市府幹部包括他自己每天都會到第一線了解執行端碰到的問題，如居隔系統卡到現在還在卡，他跟衛生局都會跟中央溝通，但改善過程很慢，歡迎任何中央長官到第一線走一走，給第一線打氣也好。

至於行政院長蘇貞昌指實施3＋4隔離新制後，大幅降低了隔離人數，全國目前僅2萬多人，不過侯友宜說，他看新北報表是3萬7681人，比全國高，未來量還是會往上走。