今天在大聯盟場上天使以0：4不敵白襪，此戰日本「二刀流」大谷翔平被球隊排到先發第4棒，依舊擔任指定打擊，不過他整場表現和中心打者一樣慘，繳出4打數無安打悽慘成績，吞下1次三振沒有保送，打擊率下滑到.236，而天使整場也只揮出6支安打，完全沒有得分，最後先發投手蘇亞雷斯(José Suarez)吞下敗投。

大谷在上一場面對白襪時表現出色，5打數2安打，其中包括1發全壘打，打擊率升到.247，但今天他又再次沉默了下來，站上打擊區4次都沒有建樹，首次打擊揮出飛球遭接殺，第二次忍到2好3壞時揮棒落空，對方送出83.6 mph的彈指曲球，第三次擊出滾地球出局，最後一次仍打出飛球遭接殺。

而不只大谷，此戰天使幾乎全面熄火，主力打者馬爾許(Brandon Marsh)、卓奧特(Mike Trout)、安森尼阮棟(Anthony Rendon)都沒有安打，馬爾許更苦吞3K，全隊表現最好的是韋德(Tyler Wade)，3打數2安打。可見白襪投手多優異，先發維拉斯奎(Vince Velasquez)投5.2局被敲4安打無失分，後面4名投手合計投3.1局僅被敲2安無失分。

反觀天使先發投手蘇亞雷斯投4局被敲8安打丟了4分，其中包括2支全壘打，白襪的提姆安德森(Tim Anderson)擔任首棒，他鎖定第一球就開火，將92.3 mph四縫線快速球轟向右外野，第5局蘇亞雷斯連續被敲二壘、一壘安打，接著面臨一連串災難，先挨了3分炮，隨後又接連被安打、投出保送，換投後才化解危機。