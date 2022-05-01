近幾年來在歐洲將中國定為「經濟競爭者與系統性對手」後，加強了對中國資本的審核，同時又有中國對立陶宛貿易制裁，使得中國對歐洲的大規模投資持續下降。最近俄烏戰爭發生，中國在戰爭中支持俄羅斯的立場，更加強了歐中之間的系統性競爭關係，專家預料未來中國對歐洲投資將持續下滑。

據《美國之音》引述榮鼎諮詢和德國智庫墨卡托中國研究中心的研究報告稱，2021年中國在歐洲的外國直接投資為106億歐元，是2013年以來中國對歐洲投資額第2低的年份。隨著雙邊政治經濟緊張局勢的加深，中國資本大規模投資歐洲的時代可能已經落下帷幕。

報告分析，中國在歐洲的投資下降由一系列政治經濟因素推動，包括歐洲各國加強了對中國資本的審查，以及中國內部對資本流動的嚴格限制，還有新冠疫情對經濟活動的損害。

報告指出，影響中國對歐投資的因素還包括去年3月中國和歐洲之間爭鋒相對的制裁，以及中國在台灣問題上對立陶宛展開貿易報復，雙方緊張關係將加重拖累雙邊經貿，預計歐中全面投資協議簽署在今年將繼續被擱置。

此外，烏克蘭危機引發了歐洲對維護其關鍵基礎設施和增強供應鏈彈性的討論，這可能會使得歐洲進一步加大對中國在關鍵部門投資的審查。

報告還說，中國拒接譴責俄羅斯入侵烏克蘭行為，並在國際舞臺上為俄羅斯辯護，讓歐洲希望中國利用其對俄羅斯的影響力來阻止戰爭的願景落空。約翰霍普金斯大學外交政策研究所高級研究員漢密爾頓(Dan Hamilton)指出，美國和歐盟的經濟並沒有完全與中國脫鉤，但雙方都在重新定義與中國的相互依存關係的條件。

除了歐洲，中國對世界其他地區的投資也在2021年陷入停滯，下滑至14年來最低點，比前一年下滑幅度達22%。

在中國對美投資的部份也有同樣現象，榮鼎諮詢的統計，中國對美國的投資已經下降到2017年峰值的15%。這些投資的性質也正發生變化，大部分投資流向了娛樂和房地產等非敏感行業。