政府要創造好的勞動環境，不只是提供合理的勞動條件與勞工政策，而是在於良心文化的推行。（翻攝畫面）

呼應5月1日「國際勞動節」，聯合國／NGO世界公民總會、台灣傳統基金會等10多個民間團體，於5月1日舉行線上論壇（https：//youtu.be/VXWP38P-LJE），以「良心行政打造和平勞權」為題，藉此提醒政府並喚起社會大眾對勞工權益保護及個人工作權的重視。主辦單位邀專家學者、立委民代，以及百工百業的勞工朋友們與談。立法委員賴香伶指出，不管是勞工的五缺或是稅務救濟，都亟待政府與各界積極努力改善。

太極門掌門人暨聯合國／NGO世界公民總會副主席洪道子博士提到，勞動是做為人的一種尊嚴，而尊嚴是人權實現最基本的要件。勞動力是國家經濟發展的基礎，政府要創造好的勞動環境，不只是提供合理的勞動條件與勞工政策，而是在於良心文化的推行，提升全民對人權普世價值的認知與實踐；政府落實保障人權的政策，使幼有所長、老有所終，讓國家主要勞動力的青壯世代無後顧之憂，才能促進國家經濟繁榮，民安而國富。

賴香伶提到，今天五月一日台鐵員工以集體休假來表達台鐵公司化改革的訴求，台鐵近期歷經兩次重大事故意外，讓台鐵員工及所有國人關心台鐵現況以及改革後是否安全，這樣的心聲跟政府的改革是一樣的，台鐵工會提出的公司化版本，跟政府的差異已漸漸在縮小，但是立法院修法程序的快速讓工會朋友們覺得很不受尊重，也質疑快速的修法有解決問題嗎？賴香伶呼籲政府，改革要對話、要溝通、彼此放下成見，做到圓滿。

賴香伶指出，勞工權益有五缺，包括勞保、低薪、非典型工作者權益保障、倡議勞工權益團體的保護機制以及高齡化社會長照問題等，都亟待政府與各界積極努力改善。關於低薪與青年就業機會的問題，她認為政府必須提出完整的配套措施，改善台灣困境。

法稅改革聯盟發起人暨仲裁人陳逸南表示，台灣的稅法、稅制都有很大問題，企業主會有稅災當然會影響勞工的權利，所以法稅改革聯盟一直推動法稅改革。他以法盟救援的指標案件太極門案為例指出，檢察官的濫權起訴，這也是會影響到人民的生存、自由、財產權。法律貴在實踐最重要，可是現在還是不能達到人民的希望，一定要從稅制徹底改革，若稅制不健全，勞工生存、工作權都會受影響，希望政府要拿出改革的魄力。

賴香伶也指出，行政程序法或是行政訴訟法，都希望能有再審機制，讓人民能進行相關權益的補救，避免民眾權利受損。另一位法稅改革聯盟發起人連福隆教授則指出，為何可以解決的事不解決？25年前政府就應該還給太極門清白了，卻寧可讓人民受難，假如這樣的殖民政策不改變，台灣永遠變成一個次等國家，永遠是勞工奴隸國家，所以人民要覺醒；要徹底解決人民奴役、殖民的問題，必須要參加法稅改革運動。

立委呂玉玲表示，憲法保障人民的自由權、工作權、生存權跟財產權，而勞權也是人民的權利，所以立院提案勞工的勞保一定要由政府負責，才能保障勞工未來生活的安定，這是非常重要的。對於太極門的法稅爭議，她表示，已經這麼多年了，政府應該釋出更多的善意跟人民溝通，所有的問題應該要釐清，該要還人家公道，就要還人家公道！

真理大學法律系教授暨法稅改革聯盟發起人吳景欽，舉歷經40年RCA案件與建築工地工人受傷為例，分享勞工因在工作場合受傷，求償的工殤問題，從案例中發現即使現在法制進步，小蝦米要對抗大鯨魚求償是非常困難，以建設公司來說他包給工頭，工頭找工人來蓋房子，所以司法解釋建設公司與工頭是承攬關係，建築工地的工人跟建設公司沒有關係，受傷要找找工頭求償，法院還認為這樣是依法來審判，很詭異！呼籲立法委員能夠修法，真正為勞工去著想。