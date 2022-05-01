台中市本土確診1日新增816例，確診個案熱點足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市本土確診1日新增816例，確診個案熱點足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市本土確診1日新增816例，衛生局1日下午在防疫記者會表示，調查確診個案熱點足跡包括烏日公有零售市場、好樂迪KTV西屯店、長春國民運動中心等地。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市本土確診今日新增816例，疫調熱點足跡，4月27日黎明市場、西區戶政事務所、藏壽司台中崇德店、烏日公有零售市場、佳青羽球館。

4月28日HiONE啵比星球寵物友善空間、台中中友百貨、豐原火車站、長春國民運動中心、雅環保齡球館；4月29日麥當勞新大雅餐廳、台中殯儀館崇德館、好樂迪KTV西屯店、台中圖書館南區分館、羽揚羽球會館。

台中市長盧秀燕表示，隨著疫情持續升溫，各機關、公司、校園都可能有成員確診，中央先前已規定各學校、機關、公司都要設置防疫長，針對單位內人員造冊，一旦有成員確診，可立即配合衛生單位提供名冊。

她特別呼籲各學校、機關、公司，甚至是社區等共同工作或是生活圈，在單位內規畫「互助協力」機制，共同關懷確診者身體狀況、物資短缺、行動遭受限制等不便，非強制，而是希望大家秉持「人飢己飢，人溺己溺」信念相互合作，形式可以很多元，大家齊心協力、彼此扶助，度過疫情艱困時期。

由於台中市議會教育文化委員會、交通地政委員會，各於4月26日、4月28日議員與官員餐敘，已造成包括官員、議員與其他相關人員共計12人確診，議會期間是否影響議會期程？

盧秀燕表示，已向議會報告官員確診情況，因為確診感染包括議會市議員與市府同仁，大家擔心相關公務與議會是否受到影響？市府目前確診官員情況，大多數符合這一波流行趨勢，大概都是輕症或者是沒有症狀，還能處理應付公務，業務推動不受影響。

盧秀燕強調，市府有代理制度，今日上午周日舉行視訊相關會議，市府局處都參與視訊會議，在家居家辦公，防疫不鬆懈。