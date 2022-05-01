國內今(1)日新增1萬6936例本土病例，已經連四天破萬，面對單日確診數不斷飆高，不少民眾搶做快篩、PCR，造成醫療量能更為吃緊，律師林智群喊話，沒事別去醫院做PCR檢測，並直言現在PCR檢測站的病毒最多！

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會中針對採檢陽性率表示，從4月23日至4月29日，全國陽性率平均是9.63%，其中台北市為14.78%，新北市21.98%，這兩個地方的陽性率相對較高，因此會持續增設篩檢站，提升篩檢量，並呼籲民眾不要擠到急診室，盡量快篩陽性後再去做PCR採檢。

律師林智群今天也在粉專呼籲，除非有症狀和快篩陽，不然沒事別去醫院做PCR檢測，一來消耗醫院檢測量能，二來也有風險，並直言現在PCR檢測站病毒最多，因為有症狀和快篩陽的人一定會過去，若去湊熱鬧，反而是增加確診風險的行為。

有網友在底下現身說法指出，前陣子因快篩陽性去淡水馬偕排隊做PCR，一個阿姨湊到他身邊一直跟他抱怨醫院動作慢如何如何，他原本不想搭理，但實在害怕因為靠近他而染疫，只好亮出自己快篩陽性的結果給她看，該名婦人才馬上像看到鬼一樣倒退好幾步。因此他很贊同律師的觀點，醫院是容易染疫的地方，沒症狀單純想做心安的人去醫院，反而危險又浪費醫療資源。