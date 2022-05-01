本土疫情急速升溫連數日破萬，演藝圈不少人相繼確診或有接觸確診者，今1日傳出江蕙經紀人陳子鴻染疫，上月他因咳嗽喉嚨痛自行快篩，但第二條線出現不明顯，便前往醫院PCR檢查，便居家隔離已經11天了，目前身體痊癒己解隔離。

「天后」江蕙的經紀人，也是「1500 SOUND ACADEMY聲量音創學院」校長陳子鴻，根據《自由時報》報導，他於上月21日確診，並已經居家隔離11天，今1日陳子鴻才透露自己已經痊癒陰性解隔離了，至今還未出過門，居家期間有吃幾天的感冒藥就好了，且這段時間沒有課程要上，工作則以視訊進行，並沒有耽誤到。也剛好他用多出來的時間在家看書、練琴，還把吉他都拿出來好好保養一番。

今1日小S也傳出有接觸確診者，目前居家隔離中，疫情擴大前演藝圈大部份的人都打過3劑疫苗， 目前染疫的藝人有李燕、張郁婕、李緻、余秉諺、林則希、楊銘威、王少偉、鄧安寧、徐凱希、彩妝老師Kevin、徐乃麟、胡釋安、范姜彥豐、曲艾玲等，雖有不少人確診但均屬輕症， 已陸續康復居家隔離。