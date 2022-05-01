全台每日PCR檢測量能最多19萬人，台北市長柯文哲1日宣布北市7大公費PCR篩檢站，轉型為「快篩陽性處理站」，三軍總醫院2日也會加入行列，他提醒民眾，篩檢站昨天篩檢陽性率高達49.2％，已成為「危險地帶」，希望快篩陽性的民眾再前往做PCR，別到篩檢站接觸太多反而變陽性。

柯文哲今主持防疫記者會指出，觀察台北市這周確診案例，幾乎每個行政區都破千，整個北市社區到處都有確診者，雖然疾病重症比例不高，但要思考確診以後，如何用社區醫療處理有症狀的民眾，不要讓它擊垮醫療系統。

他表示，全台每天PCR量能約19萬人，現在陽性率繼續上升，昨天起宣布用快篩擋在第一線，有明顯症狀快篩陽性後才去做PCR，PCR陽性機會約98％、99％。

柯文哲說，7大公費篩檢站過去半個月，陽性率從1％到4月30日已經49.2％，已成為危險地帶，所以快篩陽性的再來，去篩檢的民眾大部分都是陽性，不要原本陰性接觸太多反而變陽性，本來沒感染何必去那地方。

他強調，為讓北市PCR量能確認快篩陽性，7大公費PCR篩檢站轉成「台北市快篩陽性處理站」，三總明天早上8時也會加入行列，考慮聯合醫院另在士北科空地設1個處理站，但需要時間，會聯絡幾個大醫院在緊急時刻扛起責任，把輕症病人擋在外面。

柯文哲認為，未來一周是關鍵期，全台每日新增破1.6萬例，到一個程度會平掉，不是數量沒有上升，而是PCR量能飽和，變成假象沒有增加，PCR要做最有效使用，所以快篩要擋在前面，快篩也不是有事沒事就做，有很明顯症狀、密切接觸確診者才快篩。

他還說，若確診者太多，雖然中重症比例不高，但需要用氧氣程度，在家照護也困難，須確保需要用氧氣的病人都有醫院病床，若還是擋不住，會斷然處置，把防疫升級別讓確診者擴散太快，國家之力量在於國民全體，需要市民朋友合作，戴口罩、保持社交距離，目前速度還可以應付，不要一下子飆上去，有一個適應時間讓醫療體系可以應付危機。