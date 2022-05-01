行政院長蘇貞昌今稱，居家隔離「3＋4」新制上路後，全台僅2萬餘人管理中，有效為第一線人員減壓，遭新北市長侯友宜狠嗆，光新北市就3萬人了，不清楚數字怎麼來。對此，台北市長柯文哲稍早表示認同，直言居隔數沒那麼多的原因是，「做不下去了啦」，所以那個數字是假的。

柯文哲下午主持北市防疫記者會，對於蘇聲稱居隔人數大幅下降，他直言，明白地講就是沒有管理，因為要考慮成本效益，以前這個病如果死亡率很高，當然要嚴格管制，但如果已經輕症化，還大力度執行居家隔離會有問題。

柯文哲說，今年過年就有2萬人在居家隔離，但8天前，變成光台北市就有2萬人在居隔，照以前那方法，兩三下整個北市不能動，但無論是政治或經濟，都要考量成本效益，現階段疫情已經散開，做那麼多的居家隔離既沒必要也做不到。

柯文哲指出，台北市今天確診4100人，這要怎麼做疫調，已經不可能了，「沒必要也做不到」。媒體追問中央公布的居隔數是否失真，柯則說，講實話，今天居隔數沒那麼多，是因為我們已經沒有做了，做不下去了啦，所以那個數字是假的。