30日基隆一間安養中心執行例行性快篩檢查，發性1名工作人員陽性，立即展開全面檢查，發現所有住民中有5位住民陽性，當中1名1日逝世，實際死因有待確認，同日其他所有住民已完成PCR採檢，目前正等待最後報告。

基隆市政府衛生局長吳澤誠表示，得知某安養中心住民有陽性個案後，立即安排基隆市立醫院在1日下午2時，針對所有住民PCR採檢，分析報告預計2日才會出來，目前已在該安養機構，區分快篩陰性與陽性，實施分艙分流。

吳澤誠說明，快篩陽性後死亡個案年約60歲，平日臥床必須由看護照料，藉由鼻餵管餵食，長期下肢水腫，醫療機構有開立利尿劑協助改善，日前曾經發生胃出血，安養中心通知家屬送到醫院治療，家屬回覆希望繼續觀察。

吳澤誠指出，死亡個案雖然快篩陽性，但沒有PCR採檢，死因是否與新冠肺炎有關，必須由中央流行疫情指揮中心，針對病史判斷後才能確認。