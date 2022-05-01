味全龍目前共有16名球員進行居家隔離，根據聯盟現行防疫規定，匡列球員人數需在14人以下才能復賽，而依照中職解隔離規定，27日龍隊首波通報的6名隊職員（4確診、2密切接觸）都須在下周五由醫護人員採檢（快篩或PCR）陰性才得以解隔離，因此3日至5日的澄清湖比賽將延賽。

根據現行中職的疫情停賽規定，「單隊匡一球員人數超過14人即停賽」，龍隊目前通報共有16名球員遭到匡列（含PCR確診、快篩陽性、密切接觸者），已超過聯盟停賽人數，1日與樂天桃猿的比賽已經先延賽。

龍隊下周二原定將前往澄清湖擔任主場，與統一獅進行2場交手後再面對中信兄弟，必須要符合聯盟「匡列球員人數14人以下」才能復賽。現行CDC解隔離規定，無症狀／輕症確診者距發病／採檢日達10天，無需採檢就能解隔。

不過聯盟決定採取較高防疫措施，「確診者」必須隔離10天由醫護人員快篩或PCR陰性，即可解除隔離，後7天必須全程配戴口罩；「密切接觸者」必須隔離3天，快篩陰解除隔離，後4天必須全程配戴口罩。

聯盟表示，龍隊上周三通報首波6名隊職員（4確診、2密切接觸者），都必須在6日由醫護人員快篩或PCR陰性才得以解除隔離。由於龍隊匡列人數仍然超標，因此3日至5日澄清湖的3場賽事將進行延賽。