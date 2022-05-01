港議員：下屆政府若能解決通關問題 有利未來施政 16:372022/05/01 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港立法會議員陳健波今（5月1日）表示，下屆港府若能即時解決最困擾的問題，即通關問題，便能有良好開局，有利其後的施政。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港立法會議員陳健波今（5月1日）表示，下屆港府若能即時解決最困擾的問題，即通關問題，便能有良好開局，有利其後的施政。 香港特首唯一候選人李家超日前表示，如果成功當選，首要處理與大陸通關方面的安排。 陳健波今表示，有不少民眾想外出旅行，外資公司也因防疫政策而撤走員工，他認為，就算不能先與大陸通關，都應考慮與外地通關，及調整回港後的隔離措施，包括減少隔離天數或改為家居隔離。 韓國大使館遷回基輔：與烏克蘭政府緊密合作 疫情傷經濟 大陸擬放寬科技業監管 #通關 #問題 #陳健 #波今 #大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯批陳時中別在辦公室看報表 侯友宜：歡迎到第一線走走 16:082022/05/01 生活 社評／人類命運同體 全球共享太空 04:102022/05/01 焦點新聞 新郎結婚當天沒做PCR 下場GG 網愣：結了個寂寞 10:232022/05/01 搜奇 轟中央居隔系統2周搞不定 侯友宜：其他問題就更不用想了 15:492022/05/01 生活 疫情重創陸經濟 零容忍政策調整 成焦點 04:102022/05/01 全球財經 34年前的今天台鐵停駛他全程見證 前藍委曝政府最大問題 13:542022/05/01 政治 郭正亮曝護國神山下跌原因 美國這個數據成為「礦坑裡的金絲雀」 15:142022/05/01 財經 陸推個人養老金制度 04:102022/05/01 專題周報 柯P再轟中央 「不要再在辦公室吹冷氣看報表」 11:062022/05/01 政治 看大陸》越來越多的獨居年輕人，找我咨詢養老問題 00:002022/05/01 兩岸徵文 印太經濟架構 布林肯：未排除台灣 04:102022/05/01 全球財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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