香港立法會議員陳健波今（5月1日）表示，下屆港府若能即時解決最困擾的問題，即通關問題，便能有良好開局，有利其後的施政。

香港特首唯一候選人李家超日前表示，如果成功當選，首要處理與大陸通關方面的安排。

陳健波今表示，有不少民眾想外出旅行，外資公司也因防疫政策而撤走員工，他認為，就算不能先與大陸通關，都應考慮與外地通關，及調整回港後的隔離措施，包括減少隔離天數或改為家居隔離。