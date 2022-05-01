中央流行疫情指揮中心啟動「確診個案自主回報疫調系統」，讓確診者自行填報疫調資料，再由衛生局人員協助後續服務。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央宣布今日（1日）新增314個確診案例，其中南澳鄉新增34例，收容所則新增1例為工作人員，其餘皆為零星個案，疫調中；宜蘭縣長林姿妙表示，即日起縣內國小及幼兒園、補習班停課標準，恢復與中央標準一致。

林姿妙表示，原本考量孩子不能施打疫苗，學校停課部分採舊制辦理；因孩童即將開始接種疫苗，即日起縣內國小及幼兒園停課標準，恢復與中央標準一致。宜蘭縣政府教育處長王泓翔表示，當學校有1人確診，該班級停課，如確診班級數達全校1／3以上或達10班以上停課，得實施全校暫停實體課程。

學校部分，1日增加確診個案學生數48人、教職員1人，全校停課部分新增礁溪鄉立幼兒園；部分班級停課為南澳高中、宜蘭高中、羅東高商、羅東高工、羅東國中、順安國中、南屏國小、新生國小、私立中道雙語小學、私立慈怡幼兒園、私立菁英幼兒園、冬山鄉立幼兒園、私立赫伯特幼兒園等13校，受影響學校共113校，296位學生、19位教職員確診。

而南澳鄉新增34例，其中有12例為居家隔離時陰轉陽；收容所新增的1名工作人員確診，也是居隔時陰轉陽。因這兩天確診者人數暴增，民眾質疑沒有另外的大型傳播鏈嗎？

衛生局長徐迺維表示，這些確診者感染源並不明確，都屬於小型群聚個案累計而成，呼籲民眾做好防疫，保護好自己跟家人，降低傳染風險。

另外，中央流行疫情指揮中心啟動「確診個案自主回報疫調系統」，讓確診者自行填報疫調資料，再由衛生局人員協助後續服務。徐迺維表示，請民眾自行上網填報時遇到困難，可以撥打衛生局專線：03-9322634，請相關人員協助完成。