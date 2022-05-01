今天啟用的體健設施有單人漫步機、肩關節康復器、壓腿器、雙人大轉輪、伸腰伸背器、腹肌板、扭腰器、背肌訓練器等26座。（新市區公所提供／張毓翎台南傳真）

新市區公所今天舉辦啟用典禮。（新市區公所提供／張毓翎台南傳真）

台南市新市區三里聯合活動中心新設的26座體健設施，由民間企業為了回饋鄉里，出資贊助新市區公所設置，1日正式開放使用，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席啟用典禮，除了感謝企業的慷慨贊助，也歡迎居民多加使用，運動顧健康。

新市區公所表示，新市區三里活動中心位於新和里，提供新市、新和、社內等3個里居民共同使用，受惠於南科效應，區域內建案遞增，因應居住人口增加，民眾運動的需求也進而提高。

區公所說，除了規畫壘球場、籃球場及槌球場，更著手規劃體育設施，這次利用太陽能光電板遮陰功能，在光電板底下建置體健設施，讓民眾運動時，可以避免被太陽光曝曬，面面俱到，符合每個族群的需求。

今天啟用的體健設施有單人漫步機、肩關節康復器、壓腿器、雙人大轉輪、伸腰伸背器、腹肌板、扭腰器、背肌訓練器等26座，區公所今天舉行啟用典禮，趙卿惠到場來看民眾使用情形，市議員陳碧玉、林志聰、林志展也來共襄盛舉。

趙卿惠稱讚，這26座的體健設施，可說都是6星級的，不論是有五十肩、蝴蝶袖的民眾都能來這裡運動，更可讓長輩增加肌力，結合原有的風雨球場、壘球場等公有設施，這裡將成為民眾休閒及鍛鍊身體的好去處。

另外，台南市政府規畫將新市幼兒園及社內、港墘、大營及大社等4個分班，整併獨立在新和里文小2空地興建園舍；趙卿惠今天出席時提到，新的新市幼兒園舍，預計明年底完工，新和里除了有很好的體育場地，未來也有極佳的教保環境。