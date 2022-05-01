總能抓住模仿對象精髓，並模仿得惟妙惟肖的陳漢典，今（1日）在臉書發布新影音「唐七陽5／2-5／8星座運勢週報」，化身為「唐七陽」模仿星座國師唐綺陽播報星座運勢，他特地戴上唐老師招牌妹妹頭、長捲髮造型的假髮，不時嬌羞的摀嘴大笑，相似度極高。

以往在《康熙來了》和《全民大悶鍋》頻頻展現高超的模仿功力的陳漢典，號稱模仿任何角色都能上身，由於他平時就對於人的動作和神韻觀察入微，所以之前常在節目中被蔡康永隨Cue隨演，神似又搞笑的風格受到許多觀眾喜愛，近期他轉戰Youtube，在頻道中傳授模仿技巧，也繼續挑戰新的模仿對象。

之前陳漢典上《唐綺陽談星室》的節目時，觀察了唐老師講話的慣用語氣和神韻，也特別注意到唐老師在星座運勢週報的開場總是會說：「這一年已經過了幾個月，你敢相信嗎？」所以將這句話套用在這次的模仿影片中，還逗趣的接著說：「我敢！」，為模仿增添了獨特的漢式笑果。

陳漢典在新影片中一開口就用專業口吻說道：「嗨，大家好，我是唐七陽，又到了周報時間。」接著擺出一副「專業」架勢詳細的解釋星象走勢，以唐綺陽播報星座的模式，針對12星座依照工作、金錢、健康進行講解，途中不僅用唐綺陽的語氣閒聊，在遇到笑場狀況時也馬上摀嘴大笑，完美詮釋唐綺陽在星座周報裡的一舉一動。

影片曝光後，以模仿費玉清廣為人知的陳大天以「好猛呀」讚嘆不已，國標舞老師蔡佳玲笑說：「國師有算到自己會遭遇危險嗎？」許多網友對於陳漢典的模仿都給予高度稱讚，「漢典都有抓到唐老師的精髓，真的厲害」、「滑臉書的時候，想說這位唐老師好像女版陳漢典」、「我以為是真的唐老師」，也有人吐槽「太瘦了啦」、「確定不是唐淒涼」。