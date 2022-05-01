台中市西屯區近幾年發展快速，其中的惠來里人口多，卻苦於沒有完善的里活動中心，市議員張廖乃綸邀集相關單位會勘，爭取閒置的軍方營舍「西屯營區二」部分空間開放為活動中心使用，目前已獲得軍方首肯，將待耐震補強後，最快今年底可開放給地方使用。

張廖乃綸表示，惠來里是台中市第二大里，目前設籍人口數達1萬9700多人、共有8000多戶居民，一直卻缺乏完善的里活動中心供民眾休憩；而位於青海路二段、屬於後備指揮部所有的「西屯營區二」目前為軍方閒置房舍，若能開放作為里活動中心，將達到閒置空間有效利用的目的。

「西屯營區二」是軍方舊房舍、興建於1982年，其坐落在西屯區惠來厝段、面積有0.2142公頃，目前大門深鎖、閒置未使用，張廖乃綸說，該位址屬於西屯區的黃金地段，荒廢不用相當可惜，也會使得市容景觀受到影響，日前透過立委楊瓊瓔協助，終於爭取提撥部分空間給地方使用。

目前該房舍仍需進行耐震補強等修繕工程，張廖乃綸說，待修建完成，預計可提供約90坪的空間給地方，呼籲民政局應盯緊軍方修建進度。

民政局長吳世瑋表示，惠來里周邊土地堪稱寸土寸金，要尋找土地興建活動中心，難度很高，日前已偕同楊瓊瓔、張廖乃綸會勘，近日退輔會將針對該建物做耐震補強施工，預計年底完工後，將進行撥用。