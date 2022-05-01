本土新冠肺炎疫情持續升溫，指揮中心不斷呼籲民眾盡快施打疫苗，完整接種3劑疫苗，而今（1日）就有短髮辣妹身穿低胸斜肩上衣去打疫苗，其中，由上往下拍的邪惡視角，讓她飽滿美胸呼之欲出，而這位美女真實身分就是身兼模特兒和日女老師的長瀨昆妮。

照片中，長瀨昆妮黑色低胸上衣去接種疫苗，胸前只有一塊小布，讓她傲人上圍呼之欲出，而衣服的斜肩設計，讓長瀨昆妮的香肩和白嫩美肌全都露，更養眼的是，照片由上往下拍的邪惡視角，更是讓長瀨昆妮的飽滿北半球都快彈出上衣，畫面相當震撼。

親民的長瀨昆妮還發文寫下：「你們打了什麼疫苗？我打了“愛你的每一苗”」，吸引粉絲直呼：「我打了“最愛妮的那一苗”，不適要多休息喔」、「美麗女神」，還有人問：「沒護花使者陪妳去打疫苗」，對此，還釣出長瀨昆妮親民回應：「我很獨立」。

長瀨昆妮過去曾在日本求學、上班，後來因受新冠肺炎疫情影響，她因此結束10多年的日本生活、回到台灣發展，而長瀨昆妮回台後，一邊發揮專長擔任日文老師，同時，她也積極經營社群和直播，後來在因緣際會下，和連千毅合作直播，長瀨昆妮因此打開知名度，同時，她也是JKF女郎之一，擁有深邃五官和F級火辣完美身材的長瀨昆妮，是不少男粉絲夢寐以求的女神。