才批別吹冷氣看報表再轟「2件事」 柯文哲：下命很簡單執行沒那麼容易

台北市長柯文哲過去多次為防疫槓上中央，今上午又意有所指表示，不要在辦公室吹冷氣看報表，跟第一線會有誤差。對此，柯文哲今舉急性病床轉新冠肺炎專責病床為例，批評中央一紙公文要求3天到位強人所難，又加碼抱怨中央宣布兒童打莫德納疫苗，當北市簽完家長同意書後，又宣布BNT要抵台，「會發瘋啦真的」。

柯文哲下午主持防疫記者會，他表示，自己不願意苛責中央，但他覺得很奇怪，衛福部有許多人他以前同事，有些政策應該明講。舉例而言，4月29日北市接到公文，要求3天內要把防疫專責病床擴張至15％，「一個病房轉成傳染病房要多少時間？空調要另外拉欸，原來的病人要先移走欸，移走又要移去哪。」

柯文哲指出，醫院一方面要開始降載，許多手術、門診要停掉，病人要挪去其他地方，這不是3天時間能完成，實際指揮過醫院過就知道，不是一紙公文能做到，所以北市要求在5月8日前達到即可，否則哪有可能，所以下命令很簡單，執行沒那麼容易。

柯文哲也忍不住抱怨，北市已把兒童疫苗家長同意書發放完成，說明即將要打莫德納，中央又突然宣布兒童BNT要來了，「現在怎麼辦，家長又要怎麼辦，打還是不打」，讓他非常困擾。

柯文哲說，打疫苗就該一次打完，假如有一半的人不打莫德納，又有另外一批人要打BNT，下次又是同一批人再打一次，他常說疫苗政策要講清楚，說這次全打莫德納、下次打BNT，這樣就變成很累，現在已經敵情不明、戰情緊急，命令又搞得第一線一下前進一下後退，「會發瘋啦真的。」

對此，陳時中說稍早回應，說自己會看全國報表，有空也會到第一線走動，媒體追問柯文哲是否會邀指揮官來北市看看。柯則說，他還是那句話，陳時中旁邊的官員，當年不是他的學生就是他的同事，這些人都管過醫院、實際執行過業務，但下個命令有時候很奇怪，不應該是這個樣子。