北部3縣市大雨特報 今晚到明天局部大雨 氣溫一路下滑 16:502022/05/01 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局發布大雨特報，今晚到明天注意局部大雨，北部氣溫將一路下滑。(資料照/杜宜諳攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局發布大雨特報，東北風增強，今(1)日至明(2)日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，今晚到明天天氣更涼，氣溫將一路下滑。 大雨特報。(圖/氣象局) 明天東北季風影響，各地天氣較涼，南方雲系北移，各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨。台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，請注意。 氣象局表示，今晚到明天北部地區出現局部大雨的機率提高，天氣更涼，氣溫將呈現一路下滑的趨勢。 防虎豹潭悲劇重演 氣象局推山區暴雨警示訊息 好天氣沒了！北部今降8度 下周連雨5天 #大雨特報 #天氣 #氣溫 #變冷 #氣象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台連雨3天！今越晚越冷 這天探底16度 07:592022/05/01 生活 日立響應班班有冷氣 為校園量身打造更貼心 04:102022/05/01 《旺來報》 梅雨季來了！氣象局示警降雨時間更強更集中 12:332022/04/29 生活 天氣不熱卻狂流汗 中醫揭4部位異常出汗要注意 15:552022/04/29 健康 中油：5月國內天然氣價格僅電業用戶調漲20％ 18:482022/04/30 財經 柯P再轟中央 「不要再在辦公室吹冷氣看報表」 11:062022/05/01 政治 美媒：德國不再反對 歐盟禁俄國石油可能性增 14:252022/04/29 國際 馬拉灣COOL浪迎夏 偽出國秒飛海島渡假 13:152022/04/30 生活 制裁失靈 歐盟狂買俄國能源 04:102022/04/30 全球財經 全台轉濕冷！ 這2天雨勢最大 北台灣高溫不到20度 20:592022/04/30 生活 線性滑軌助陣 亞德客錢景旺 04:102022/04/30 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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