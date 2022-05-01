中央氣象局發布大雨特報，東北風增強，今(1)日至明(2)日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，今晚到明天天氣更涼，氣溫將一路下滑。

大雨特報。(圖/氣象局)

明天東北季風影響，各地天氣較涼，南方雲系北移，各地及澎湖、金門、馬祖有陣雨。台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，請注意。

氣象局表示，今晚到明天北部地區出現局部大雨的機率提高，天氣更涼，氣溫將呈現一路下滑的趨勢。